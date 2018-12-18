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Три автомобиля столкнулись на трассе в Стругокрасненском районе, погибли два человека

23 декабря в 23.45 на 212-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе произошло тройное ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель 1966 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем Ford Escape, после чего столкнулся со следовавшим за ним автомобилем ГАЗ-278460.

Пассажир ВАЗа 1963 года рождения погиб на месте ДТП, водитель отечественного автомобиля скончался в Псковской областной больнице.