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Водитель «Фиата» насмерть сбил пешехода на трассе в Псковском районе

За 26 марта на территории Псковской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек погиб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 23.50 на 277-м км трассы Санкт-Петербург-Невель в Псковском районе водитель автомашины Fiat Ducato - мужчина 1984 года рождения, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги без световозвращающих элементов в темное время суток.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Его личность устанавливается.

Как отметили в ГИБДД УМВД России по Псковской области, за прошедшую неделю на территории Псковской области произошло 2 ДТП, в которых погибло 2 пешехода. Все они осуществляли переход проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция еще раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.