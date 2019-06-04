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Фотофакт: Пьяная автолюбительница влетела в грузовик у псковского отделения полиции

На улице Максима Горького в Пскове нетрезвая автолюбительница врезалась в грузовик, припаркованный у отделения полиции.

Фото: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в городском УГИБДД России, ДТП на улице Максима Горького, 18, произошло 3 июня в 23.30. Местная жительница 1984 года рождения не справилась с управлением и на своем «Nissan Qashqai» врезалась в припаркованный у обочины грузовик «Volvo». В ведомстве отметили, что женщина отказалась от освидетельствования на алкоголь, но имела признаки опьянения: от нее пахло алкоголем. Местную жительницу ожидает суд.

Фото: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»