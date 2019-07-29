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Мужчина погиб в ДТП в Стругокрасненском районе, два человека госпитализированы

Смертельное ДТП произошло 2 августа в 21.30 в Стругокрасненском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на 240-м км дороги Санкт-Петербург - Невель водитель автомашины «Ауди 80», мужчина 1980 года рождения, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «Форд Мондео» под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате ДТП водитель «Ауди» скончался на месте, пострадали пассажир «Форда» - женщина 1987 года рождения - и водитель «Форда», оба госпитализированы.