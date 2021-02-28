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Оштрафован водитель, устроивший тройное ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО

Оштрафован водитель, устроивший тройное ДТП на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, ДТП произошло 27 февраля в 13.20 на Рижском проспекте у дома 83.

Водитель «Фольксваген Венто», мужчина 1979 года рождения при перестроении не уступил дорогу движущейся попутно без изменения направления движения автомашине ГАЗ под управлением мужчины 1986 года рождения. После столкновения «Фольксваген» отбросило на встречную полосу, где он врезался в «Рено Флюенс» под управлением женщины 1986 года рождения.

«Фольксваген» и «ГАЗ» двигались со стороны «Ленты» к улице Рокоссовского, «Рено» от улицы Рокоссовского в сторону улицы Балтийской.

Пострадавших нет.

Водитель «Фольксвагена» оштрафован по статье 12.14 часть 3 КоАП РФ (Нарушение правил маневрирования) на 500 рублей.