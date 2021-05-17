АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель грузовика сбил косулю под Псковом

Водитель грузовика сбил косулю под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по Псковской области, наезд на животное произошел 17 мая в 4.20 на 295-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель.

Водитель «Исузу», мужчина 1990 года рождения совершил наезд на дикое животное, которое перебегало дорогу перед близко движущимся транспортным средством. Пострадавших нет.

По информации из неофициальных источников, сбитое животное – косуля. ДТП произошло на участке в Псковском районе, между бывшим постом в Черехе и деревней Соловьи. Грузовик не получил заметных повреждений.