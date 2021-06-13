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Велосипедист получил открытый перелом в результате ДТП в Псковском районе

Велосипедиста госпитализировали с открытым переломом после ДТП в Псковском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Инцидент произошел 13 июня в деревне Неелово на втором километре дороги Неелово — Кудина Гора — Печоры.

Около 23.25 водитель автомобиля БМВ 530, мужчина 1975 года рождения, двигался в сторону Печор и начал маневр обгона на разрешенном для этого участке дороги. Он выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на движущегося навстречу велосипедиста, который ехал по краю проезжей части.

Водитель пояснил, что было темное время суток, а велосипед ехал без светоотражающих элементов, поэтому он его не увидел.

В результате столкновения велосипедиста, местного жителя 1985 года рождения, госпитализировали в Псковскую районную больницу с открытым переломом костей предплечья.