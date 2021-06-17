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Автобус с осужденными попал в ДТП в Псковской области

Автомобиль «Рено Мастер» врезался в автобус с осужденными в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло вчера, 17 июня, в 5.15 на 358 км автодороги Санкт-Петербург – Невель. Водитель 1972 года рождения, проживающий в городе Колпино Ленобласти, управляя автомашиной «Рено Мастер», совершил наезд на стоящий на правой обочине по ходу движения автобус КАВЗ, принадлежащий ООО «Красный Мох», под управлением гражданина 1964 года рождения, проживающего в Острове.

В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения. Медицинская помощь оказана водителю «Рено» и троим пассажирам автобуса – осужденным ИК-2 1985, 1976 и 1995 годов рождения.