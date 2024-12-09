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АвтоМир / За рулём

Нарушать правила дорожного движения смогут больше автомобилей

21.12.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Водители спецтехники с оранжевыми проблесковыми маячками получат право отступать от требований дорожной разметки и не обращать внимания на некоторые дорожные знаки. Соответствующие поправки в Правила дорожного движения вносит постановление Правительства, вступившее в силу в субботу, 21 декабря.

Постановление вносит поправки в Правила дорожного движения, а именно — в пункт 3.5, где идет речь о машинах с оранжевыми спецсигналами — ими, как правило, оснащается строительный или крупногабаритный транспорт, а также спецтехника, предназначенная для строительства, ремонта или содержания дорог и погрузки поврежденных и неисправных транспортных средств.

«Водители крупногабаритных транспортных средств с включенным проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета при наличии специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета, осуществляющих их сопровождение, могут отступать от требований дорожной разметки при условии обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в документе.

Кроме того, такие авто получат право отступать от требований не только разметки, но и некоторых дорожных знаков. В частности, речь идет о знаке «Движение грузовых автомобилей запрещено», знаках «Ограничение массы» и «Ограничение высоты».

В соответствии с ПДД, чтобы получить разрешение, нужно подать заявление либо в орган местного самоуправления, по территории которого планируется проехать, либо, если предполагается долгая поездка, — оставить запрос на портале ЕСИА. В заявлении указываются данные о заявителе, маршрут движения, вид перевозки, срок выполнения поездки, характеристика груза, сведения о транспортном средстве и так далее. Кроме того, получение разрешения предполагает в том числе внесение определенной платы, которая должна компенсировать ущерб дороге и дорожному покрытию.

Также документ содержит важное уточнение — отступать от указанных правил и знаков можно лишь при обеспечении безопасности движения для всех остальных его участников. Кроме того, помимо самих большегрузов, право игнорировать некоторые знаки и разметку предоставляется и автомобилям их сопровождения с включенными маячками.

Между тем независимые эксперты отмечают, что для обычных водителей, по сути, с вступлением постановления в силу не изменится ничего. Так, эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов подчеркнул, что в том пункте ПДД, в который вносятся поправки, все эти привилегии и так уже обозначены.

«Вероятно, речь идет о применении более точных и лаконичных формулировок, которые исключают двойные толкования действующих норм», — подчеркнул Дмитрий Попов.

Также в текущей редакции отсутствует положение о специальном разрешении, которое обязан получить водитель транспорта, чтобы иметь возможность отступать от правил. Но и это, по словам эксперта, ничего не меняет, пишет «Парламентская газета».

«Поверьте моему опыту — ни один сотрудник ГИБДД и так не выпустит на дороги крупногабаритное или тяжеловесное авто, если у него не будет какой-либо особой задачи и специального разрешения, — это прямо закреплено как в ПДД, так и в ряде приказов и иных нормативно-правовых актов, — заключил Дмитрий Попов. — Поэтому, на мой взгляд, дело исключительно в уточнении формулировок и придании тексту более лаконичного и гармоничного вида».

Теги: #пдд
Источник: Псковская Лента Новостей
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