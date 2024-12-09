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Закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января 2025 года одобрен Совфедом

Скидка на штраф за нарушение ПДД составит не 50%, а 25%, срок уплаты со скидкой увеличивается до 30 дней. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об увеличении штрафов за нарушения ряда положений правил дорожного движения (ПДД).

Так, законом в статье 12.9 КоАП предусматриваются штрафы за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час - с 500 рублей до 750 рублей.

За превышение установленной скорости движения на величину более 40 км/ч, но не более 60 км/ч также предлагается повысить ответственность - сейчас действует норма о штрафе от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, а будет от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Превышение установленной скорости движения автомобиля на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч повлечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч рублей до 3 тысяч 750 рублей (сейчас действует от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей).

Превышение скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч, согласно закону, повлечет наложение административного штрафа в размере 7,5 тысячи рублей, вместо 5 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».

Закон предусматривает, что штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика составит 1,5 тысячи рублей (сейчас - 1 тысяча рублей), а за повторное совершение этого правонарушения оштрафуют на 7,5 тысячи рублей вместо 5 тысяч.

В результате внесенных законом изменений в статью 12.15 движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением повлечет наложение административного штрафа в размере 7,5 тысячи рублей вместо 5 тысяч рублей, предусмотренных сейчас.

Кроме того, закон повышает штраф в статье 12.6 КоАП за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности; перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Вместо 1 тысяч рублей будет взиматься 1,5 тысячи рублей.

Статья 12.37 дополнена частью 3, предусматривающей ответственность за повторное неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует; это повлечет наложение штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Законом увеличивается с 20 до 30 дней срок, в течение которого может быть уплачен со скидкой штраф за ряд нарушений ПДД, при этом скидка составит не 50%, как сейчас, а 25%.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Новые положения о скидке на штраф не будут распространяться на правоотношения, связанные с исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях, совершенных до дня вступления в силу закона, говорится в документе.

За повторное несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств (ТС) поправками предусмотрено наложение штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В статье 12.21 (1) КоАП РФ законом повышается ответственность за «превышение допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в транспортное средство».

В статье 12.24 ответственность за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, согласно закону, повлечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч 750 рублей до 7,5 тысячи рублей (сейчас от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей).