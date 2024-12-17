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Четвертый мост Пскову необходим — глава города

Новый, четвертый по счету, мост может появиться в перспективе в городе Пскове. Об этом в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал глава города Пскова Борис Елкин.

«Когда утверждали новый генплан, мы включили еще один мост в него. Он должен идти от Кузбасской Дивизии через радиозавод и на улицу Ипподромную, учитывая, что параллельно у нас разрабатывается проект по реконструкции этой улицы, которую мы сейчас отремонтировали, но у нас параллельно идет проектирование по ее расширению в перспективе. Когда мост будем делать, то, конечно, интенсивность движения изменится. Конечно, четвертый мост в городе нужен, это мы объективно понимаем. И мы сейчас говорим не про Северный обход, потому что он тоже, кстати, городу нужен, он часть нагрузки снимет с города. Но именно городской четвертый мост нужен, у вас в эфирах неоднократно были представители ГИБДД и иные представители, которые говорят, что у нас высоко автомобилизированный субъект», - заметил Борис Елкин.

Напомним, 1,1 миллиарда рублей выделят на строительство Северного обхода Пскова в 2025 году.