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В Великих Луках велосипедист не уступил дорогу автомобилю и попал в больницу

Велосипедист не уступил дорогу автомашине и попал в больницу в Великих Луках. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Великие Луки.

ДТП произошло 20 июля около 00.10 на пересечении Гражданской и Зенцовской улиц. Мужчина 1981 года рождения, житель Великолукского района, ехал на велосипеде. При выезде на главную дорогу он не уступил автомобилю «Форд Фокус», которым управлял мужчина 1996 года рождения, в результате произошло столкновение.

Пострадал велосипедист, ему диагностировали ушиб и ссадины головы, а также ушиб грудной клетки.