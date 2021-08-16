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«Сузуки» и «Рено» столкнулись в Плюсском районе

Две иномарки столкнулись в Плюсском районе 16 августа. Об этом сообщает районная газета «Плюсский край» со ссылкой на Стругокрасненский ОГИБДД.

ДТП произошло около 14.10 на 189-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в деревне Заполье. Водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» ехал в сторону северной столицы, не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем «Рено Сандеро», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили технические повреждения. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и МЧС.