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Под Псковом «Мерседес» с пятью людьми врезался в опору освещения, один человек погиб

Под Псковом «Мерседес» с пятью людьми врезался в опору освещения, один человек погиб. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД ОМВД по Псковскому району, это произошло 21 сентября в 3.05 на автодороге Корытово – Пристань в деревне Большая Гоголевка.

По предварительной информации, водитель автомашины «Мерседес Е200», мужчина 2001 года рождения на закруглении дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части. В результате бокового заноса он врезался в опору освещения.

В машине находились пять человек – три молодых человека и две девушки, все 2001 года рождения. В результате ДТП погиб один из пассажиров. Пострадали три человека: водитель, пассажир и пассажирка. Все госпитализированы.

Водитель рассказал сотрудникам полиции, что собирался покупать автомобиль, это была тестовая поездка.

Все обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.