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В соцсетях обсуждают видео наезда на женщину с телефоном в центре Пскова

Псковичи обсуждают в соцсетях видео наезда на пешехода в центре Пскова, запись с автомобильного регистратора выложена в группе «Жесть по-псковски». На видео попал момент наезда на женщину на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова.

Судя по дате на регистраторе, ДТП произошло 22 сентября в 12.58. Женщина в белом пальто начинает переходить проезжую часть Октябрьского проспекта. Видно, что она разговаривает по мобильному телефону. В этот момент с улицы Некрасова поворачивает направо красный легковой автомобиль, но останавливается уже на переходе. Их траектории движения пересекаются, женщина отлетает назад и падает. Потом она самостоятельно поднимается.

В комментариях псковичи обсуждают действия водителя, спорят о том, правильно ли шла женщина - на разрешающий или запрещающий сигнал светофора.

Видео: Игорь Батов, группа «Жесть по-псковски»

По информации ГИБДД Пскова, на момент публикации обращений в полицию по данному происшествию не поступало.