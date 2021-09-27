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«Лада» догнала «Рено» на Инженерной в Пскове, пострадала женщина

В Пскове произошло очередное дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Инженерной и Звездной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 27 сентября в 15.55 напротив дома 90-в по улице Инженерной.

По предварительной информации, водитель автомашины «Лада Гранта», мужчина 1981 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившейся впереди автомашиной. «Рено Логан» под управлением водителя 1980 года рождения поворачивал налево. Оба транспортных средства двигались по улице Инженерной от улицы Алтаева в сторону улицы Труда.

Пострадала пассажирка «Рено Логана», женщина 1998 года рождения. У нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга под вопросом.

Водитель «Лады» от прохождения медицинского освидетельствования отказался.