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Грузовик с полуприцепом опрокинулся в Гдовском районе

Грузовой автомобиль с полуприцепом опрокинулся в результате дорожно-транспортного происшествия в Гдовском районе утром 3 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в 6.50 на 102-м км автодороги Псков - Гдов - Сланцы. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Volvo FH12 с полуприцепом, на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

Подробности произошедшего выясняются.