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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Грузовик с полуприцепом опрокинулся в Гдовском районе

03.08.2023 12:57|ПсковКомментариев: 0

Грузовой автомобиль с полуприцепом опрокинулся в результате дорожно-транспортного происшествия в Гдовском районе утром 3 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области. 

ДТП произошло в 6.50 на 102-м км автодороги Псков - Гдов - Сланцы. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Volvo FH12 с полуприцепом, на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.  

Подробности произошедшего выясняются. 

Теги: #ДТП #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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