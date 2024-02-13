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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Сбитый на улице Чудской в Пскове пешеход был пьяным

13.02.2024 10:17|ПсковКомментариев: 0

Стали известны новые подробности наезда на пешехода в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, по предварительной информации, угодивший под автомашину мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно, водитель автомашины двигался на разрешающий сигнал светофора, работала дополнительная стрелка светофора для поворота с улицы Ижорского Батальона направо на Чудскую.

Как сообщалось ранее, наезд произошел 12 февраля в 13.45 на перекрестке улиц Ижорского Батальона и Чудской. По предварительной информации, у дома 12 по улице Чудской женщина 1983 года рождения, управляя автомашиной Renault Duster, допустила наезд на пешехода.

Мужчина 1990 года рождения переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход доставлен в областную больницу. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Водитель трезвая.

Источник: Псковская Лента Новостей
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