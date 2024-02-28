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Женщина и ребенок пострадали в столкновении двух автомашин в Пскове. ФОТО

Женщина и ребенок пострадали в столкновении двух автомашин в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 27 февраля в 20.55 на улице Николая Васильева у дома 91-а.

Мужчина 1967 года рождения за рулем Renault Scenic не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Audi A4, под управлением мужчины 1979 года рождения.

В Audi пострадали пассажиры: женщина 1999 года рождения и мальчик 2020 года рождения. По предварительной информации, на момент ДТП у пострадавшей выявлен ушиб левого коленного сустава, у мальчика – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома лобной области. Из больницы оба отпущены, диагноз уточняется.

Водитель Renault отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Мужчина не имел права управления. Составлен протокол части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем не имеющим права управления законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Водитель Audi трезвый. Его привлекают к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка детей без автокресла и ремней безопасности).

Госавтоинспекция призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке детей. Нередко именно родители пренебрегают элементарными мерами безопасности и подвергают самых близких и дорогих людей опасности. Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем.

Перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье можно лишь с использованием детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенка. Если юному пассажиру не исполнилось 7 лет, то и на заднем сиденье его перевозка возможна только с использованием детского автокресла. Детям от 7 до 12 лет можно ехать в автомобиле на заднем сиденье с пристегнутым ремнем безопасности.