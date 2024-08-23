Прокуратура взяла на контроль обстоятельства ДТП с пострадавшим новорожденным в Островском районе

Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Островском районе 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что у деревни Крюки произошло столкновение трех автомобилей: Skoda, Nissan и BMW. В результате пострадали трое человек, в том числе новорожденный, которые госпитализированы в медицинское учреждение.
Принятие процессуального решения поставлено на контроль в прокуратуре области.