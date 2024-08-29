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Мать и маленький ребенок пострадали в ДТП в Великолукском районе

Женщина 1998 года рождения и ее сын попали в дорожно-транспортное происшествие 28 августа в 18:40 на трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

Фотографии: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

По предварительной информации, находясь за рулем Kia Rio, великолучанка превысила скорость, вследствие чего не справилась с управлением, съехала в кювет. Машина опрокинулась на правый бок.

В автомобиле также находился сын женщины, мальчик 2018 года рождения. Оба с полученными травмами были доставлены в больницу Великих Лук. Женщине, жительнице деревни Ущицы Куньинского района, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы лонной кости таза, крестца, 2-3 поперечных отростков поясничных позвонков с отломками. Мальчик получил сотрясение головного мозга и ушибы.