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АвтоМир / Сервис

Где в Пскове можно починить литые диски?

16.12.2020 16:20|ПсковКомментариев: 0

Повреждение диска - это еще не повод тратиться на покупку нового. В Пскове есть точки, оказывающие услуги по ремонту литых и кованых дисков любой сложности, вплоть до реставрации. «Прокатка» обычных штампованных дисков есть практически в любом шиномонтаже. Говорить о «прокатке» в отношении литых дисков неправильно, более корректное слово - выравнивание. Литые диски «вытягивают» гидравликой.

Услуги по ремонту литых дисков предоставляют в шинном центре «Шина Плюс» в Пскове на улице Генерала Маргелова, 47. Здесь имеется необходимое оборудование для ремонта.

Как проводится ремонт алюминиевых литых дисков? Восстановление начинается с проверки на стенде, определения уровня деформации и степени сложности предстоящего ремонта.

Следующая стадия - очистка. Зачищаются следы грязи и коррозии, чтобы выявить возможные микротрещины. После этого определяется возможность восстановления. При некоторых видах дефектов восстановительные работы невозможны. Специалисты не возьмутся за починку трещин в основаниях спиц или в центральных отверстиях. В каждом случае клиент получает исчерпывающую консультацию.

Если диск подлежит ремонту, обговаривается стоимость процедур восстановления. Характер ремонтных работ зависит от разновидности повреждений и материала диска.

Легкосплавные диски в «Шине Плюс» можно править на гидравлическом станке. Осуществляется точечное воздействие, без изменения сплава на соседних участках диска. Как вы видите, ничего общего с «прокаткой» железных дисков на роликовом станке. На завершающей стадии ремонта проводится балансировка и декорирование колесного диска.

В целом восстановление диска - довольно сложная и трудоемкая операция. Стоимость работ зависит от характера и степени повреждения, в любом случае обговаривается индивидуально. Как правило, это выгоднее, чем покупать новый диск.

Режим работы шинного центра «Шина Плюс» с 9.00 до 20.00 ежедневно. Контактный телефон +7 (8112) 29-40-10

Услуги по ремонту литых дисков оказывает в шиномонтаже «МИхАВто» (Псков, Октябрьский проспект, 56; под Крестовским мостом). Работы выполняются квалифицированным мастером на специальном оборудовании. При необходимости применяются сварочные работы (алюминий нержавейка титан латунь медь). Прокатка дисков осуществляется на высокоточном стенде, который позволяет восстановить начальную геометрию колеса.

На фото здесь далее: примеры восстановления дисков из практики «МИхАВто»

Выравнивание проводится с помощью гидравлического пресса. Работы проводит опытный мастер. Хорошее знание материалов, значительный опыт сварки и подготовка позволяют ему браться за широкий спектр различных повреждений. Он имеет более чем 15-летний стаж работы с литыми дисками.

В работу принимается 99% литых дисков. Мастер отбраковывает литье с треснутым «лучом» и повреждения рядом с крепежом. Подобное «лечится» с большим трудом, технически сложно, и, что самое главное, не дает никаких гарантий. Все остальные случаи берутся в работу.

В «МИхАВто» помогут выровнять погнутые литые диски, включая уникальный вид восстановления - устранение «восьмерки». Обычное выравнивание литых дисков обойдется от 300 рублей, кованых дисков - от 400 рублей. Среди прочих видов работ - «реставрация литых и кованых дисков», обточка, сварка аргоном трещин в литых дисках, наплавление алюминия на сколы.

Стоимость ремонта литых дисков с трещиной - от 1200 рублей. Конкретная цена зависит от характера повреждений, все индивидуально в каждом случае.

Более чем 15-летний опыт работы с литьем привлекает клиентов не только из Пскова и области, но из-за пределов региона. Нередко в «МИхАВто» привозят колеса для ремонта из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

«МИхАВто» Псков, Октябрьский проспект, 56, под Крестовским мостом. Мастер по ремонту литых дисков работает ежедневно в будние дни с 8.00 до 19.00 (сам шиномонтаж оказывает услуги круглосуточно).

Телефон для справок 8 (8112) 60-42-16

Денис Бахтин

Теги: #шиномонтаж #автосервис #диски колесные
Источник: Псковская Лента Новостей
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