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Интерактив: Из-за упразднения пешеходного перехода не вынести мусор

Проблема с пешеходным переходом, который убрали на улицах Леона Поземского и Олега Кошевого. Два дома на Леона Поземского, 22а и 22б страдают теперь: мусор выносить через дорогу (Леона Поземского, 11) можно только поздно вечером, через четыре полосы бегом, машин же почти нет...

Детям в школу приходится идти по большому кругу, через улицы Набат или Труда, там только пешеходные переходы.

По улице Волкова тоже перейти дорогу проблемно. Пенсионерам тяжело стало ходить в магазин. В садик на Олега Кошевого большая проблема отвести ребенка. В домах живет не один пенсионер, не один ребенок... Также там проживают инвалиды...

Из Псковской районной поликлиники люди тоже страдают, многие перебегают дорогу, чтобы добраться до площади Ленина.

Проблема для жителей города Пскова существенная. Улучшение дорожного полотна, пешеходных дорожек и другие изменения в рамках реконструкции Леона Поземского - это прекрасно, но почему забыли про жителей двух домов? Много людей, жителей Пскова, не согласны с лишением их пешеходного перехода.

Жанна