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Стал известен поставщик 20 комплексов фотовидеофиксации для Псковской области

18 сентября определен поставщик услуги по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Это заявка от ООО «Центр консалтинга и автоматизации бизнеса» с предложением 55 млн 353 тыс. 159,42 рублей.

Как сообщалось ранее, ГБУ ПО «Псковавтодор» заказало услуги по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 55 млн 631 тыс. 316 рублей.

Арендуются 20 комплексов фотовидеофиксации, в том числе два с возможностью работы в передвижном режиме.

Контракт действует по 31 декабря 2022 года включительно.

76 млн рублей потратят на аренду комплексов фотовидеофиксации для Пскова и района

Адреса установки:

а/д Р-23, «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия», г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. 65;

а/д Р-23, «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия», Островский район, 342 км +223 м - 343 км+ 368 м;

а/д Р-23, «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия», Стругокрасненский район, д. Лудони;

ул. С. Волкова, д. 114;

а/д Р-23, «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия», 275 км + 500 м - 275 км+630 м, Псковский район;

а/д Р-56, «Великий Новгород - Сольцы - Порхов – Псков», Псковский район, д. Кебь, 466 км 638 м - 446 км + 800 м;

а/д Р-56, «Великий Новгород - Сольцы - Порхов – Псков», Псковский район, д. Карамышево, ул. Советская, д. 16;

а/д Р-56, «Великий Новгород - Сольцы - Порхов – Псков», Псковский район, г. Порхов, проспект Ленина, д. 130;

а/д «Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки», д. Недомерки, в районе д. 18;

а/д «Пушкинские Горы -Локня», Новоржевский район, д. Литово, (9 км);

а/д «Пушкинские Горы - Локня», Новоржевский район, д. Орша (25 км);

а/д «Порхов - Успенье», Дедовичский район, д. Дубровка;

а/д «Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки», п. Локня, ул. Комсомольская, д. 44;

а/д «Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь», д. Мальково;

а/д «Великие Луки-Усвяты», Великолукский район, д. Аничково;

г. Великие Луки. ул. Гагарина, д. 95-а;

г. Великие Луки, ул. Горицкая, д. 44;

г. Великие Луки, ул. Гагарина, д. 72;

г. Печоры, ул. Псковская, д.29;

. Остров, ул. 25 Октября, д. 101.

Еще один аукцион приостановлен 76 185 878,10 ₽

Ранее был объявлен еще один аукцион на 76 млн рублей потратят на аренду комплексов фотовидеофиксации для Пскова и района. Сейчас он приостановлен до рассморения жалобы псковским УФАС.