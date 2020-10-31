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Можно ли съезжать с кольца из левой полосы: псковичи спорят о ПДД на примере полицейской автомашины

Видеозапись с регистратора с возможным нарушением ПДД полицейской автомашиной вызвала дискуссию об удобстве пользования перекрестком с круговым движением в Пскове. 12 января в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись, на которой автомашина с полицейской символикой и выключенными проблесковыми маячками проезжает перекресток улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове.

«Товарищи полицейские не знают ПДД», - подписал видеозапись ее автор. На видео указана дата и время съемки - 11 января. В комментариях отмечается, что в данной ситуации необходимо поворачивать только из крайней правой полосы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по факту публикации данного видео будет проведена проверка. Устанавливаются участники. Этот перекресток, по оценке ГИБДД, является проблемным.

После завершения в конце 2020 года реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной участились конфликтные ситуации между водителями при съезде с круга. Участники движения жалуются на узость новой проезжей части на пересечении двух улиц.

На стадии проектирования Госавтоинспекция вносила предложение об увеличении ширины проезжей части из соображений безопасности при проезде большегрузного и длинномерного транспорта. Однако предложение не было принято.

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«Информация о возможном нарушении не оставлена без внимания, она доведена до сведения руководства Госавтоинспекции. Будет дана оценка размещенным в Сети видеоматериалам. Ситуация требует изучения. Делать какие-либо однозначные выводы о наличии нарушений до окончания проверки не представляется возможным», - сообщили в пресс-службе.

В комментариях к видео в соцсети основная часть обсуждения связана с вопросом - можно ли съезжать из левой «внутренней» полосы с кольца. «Они непосредственно перед поворотом включили поворотник и перестраивались. Может, не очень заблаговременно. Но тем не менее. Так делают в Европе постоянно. Ничего в этом страшного нет. Например, вспомни, как народ выезжает с улицы Алмазной на улицу Чудскую, сразу через 4 полосы на разворот. Сам, небось, так делаешь и не считаешь, что нарушаешь», - написал один из комментаторов.

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«Это "кольцо" самое интересное в нашем городе. Кто как хочет, так и передвигается: и авто, и пешеходы. Зато светофоров натыкали, а потом поняли, что на кольце они не нужны. Так и стоят они скучают, а ведь во многих местах, где они нужны - их нет... зато денежки тю-тю», - говорится еще в одном комментарии.