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На портале Госуслуг ускорят оформление сделок с транспортными средствами

Время на оформление договоров с транспортными средствами на портале Госуслуг существенно сократится, и при этом будет исключен риск ошибок при их составлении. Кроме того, повысится безопасность самих сделок. Об этом заявил директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

«К 1 мая 2021 года Минцифры России запланирована реализация механизма осуществления юридически значимых действий в электронной форме на портале Госуслуг. Перечень действий будет утвержден приказом Минцифры России», - пояснил Алексей Горобцов.

По его словам, в результате внедрения на портале Госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок.

«Мы планируем, в том числе, таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами», - заключил Алексей Горобцов.