АвтоМир / За рулём

Новый поворот судебной практики создала женщина-водитель из Пскова

Новый поворот судебной практики создала жительница Пскова, которая однажды не вписалась в поворот на дороге. В аварии серьезно пострадала мама автолюбительницы, сидевшая на пассажирском сиденье. Об этом сообщает rg.ru.

На женщину-водителя завели уголовное дело. Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон: мать простила дочь, но теперь любой водитель-нарушитель не сможет легко отделаться, даже если потерпевшие не держат на него зла и не требуют никаких компенсаций. Прокуратура потребовала от женщины оплатить лечение матери в государственной больнице.

«На оплату лечения потерпевшей в ГБУЗ "Себежская районная больница" и ГБУЗ "Псковская городская больница" страховой медицинской организацией понесены расходы в размере 79 501,70 рубля», - сообщили прокуроры.

Ответчица надеялась, что счет будет закрыт полисом ОСАГО. Однако Верховный суд подтвердил право государства выставлять счет водителю за лечение жертв совершенной им аварии. Как сказано в определении ВС, закон об ОСАГО принят в иных целях: ради защиты прав самих потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу.

«При этом потерпевшим в соответствии со статьей 1 данного закона является само лицо, жизни, здоровью или имуществу которого был причинен вред. Именно в указанных выше целях рассчитываются и устанавливаются экономически обоснованные страховые тарифы. Таким образом, положения закона об ОСАГО на спорные правоотношения по возмещению средств фонда обязательного медицинского страхования не распространяются», - подчеркнул Верховный суд.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова обратила внимание, что еще несколько лет назад Верховный суд придерживался иной позиции. Но теперь правовые позиции изменились.

Сама практика предъявления подобных исков уже была. Часто счета из больниц выставляют осужденным за какие-то преступления, если приходилось лечить потерпевших. Например, недавно 43-летнюю жительницу Вологодской области суд обязал заплатить 47,8 тысячи рублей за лечение раненого ею из ревности мужа.