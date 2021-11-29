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Великолучанин после застолья уехал домой на чужом автомобиле

Пьяный великолучанин угнал автомобиль у нового знакомого и отправился на нем домой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Владелец автомашины «Нисса» обратился в полицию. Через некоторое время стражам порядка удалось задержать подозреваемого в угоне. Им оказался ранее судимый безработный великолучанин 1992 года рождения.

По данным следствия, потерпевший случайно познакомился с подозреваемым. После совместного распития спиртных напитков мужчина без ведома хозяина воспользовался его автомобилем и уехал на нем к себе домой.

Кроме того, в Пскове 21 ноября от дома на улице Новоселов двое 18-летних молодых людей угнали автомобиль ВАЗ-2107. Полицейским стало известно, что один из юношей подозревается еще и в краже аккумулятора из автомашины ВАЗ-2115, которая произошла ночью 29 ноября.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся проверки.