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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про самокаты в городе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Вместе с весной в город вернулись и самокаты. На улицах можно встретить любителей средств индивидуальной мобильности. Самокатчики передвигаются и по дорогам общего пользования, и по тротуарам.

Как интегрировать средства индивидуальной мобильности в городскую среду на примере Пскова? Возникают ли конфликтные ситуации с другими участниками дорожного движения? И почему самокаты, гироскутеры и моноколеса становятся все популярнее? Во всем этом будут разбираться ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.