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Экономика

В России получившие господдержку предприятия внесут в единый реестр

20.12.2020 09:27|ПсковКомментариев: 0

Первые сведения о малых и средних предприятиях, самозанятых, воспользовавшихся господдержкой, внесут 20 декабря в новый единый реестр на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФНС России.

«Первое размещение сведений, содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, в сети Интернет, на сайте ФНС России, будет осуществлено 20 декабря 2020 года», - уточнила налоговая служба.

Реестр доступен на сайте rmsp-pp.nalog.ru. Сведения для наполнения реестра за отчетный месяц представляются до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

Новый реестр будет содержать данные предприятий, которым оказана государственная поддержка по той или иной программе организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки МСП, пояснил советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. По его словам, в реестр войдут все субъекты МСП и самозанятые, которые получили господдержку.

«При этом никаких дополнительных издержек и требований для бизнеса это не создает. Все данные будут предоставлять организации, образующие инфраструктуру поддержки. А для налоговой службы, органов власти разных уровней, Минэкономразвития реестр может стать аналитическим инструментом, который позволит выяснить, какие меры поддержки наиболее популярны, в каких регионах их больше или меньше, на какие типы населенных пунктов приходится большая поддержка. Реестр также может помочь выявить диспропорциональные случаи, например, когда две-три организации в населенном пункте выбирают объем поддержки на 90%, а остальные 200 компаний - всего 10%. Для этой статистики, аналитики и создан реестр», - сказал Свириденко.

Теги: #предпринимательство #ФНС #господдержка
Источник: Псковская Лента Новостей
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