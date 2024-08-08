Экономика

Рост экономики в России замедлился

Темпы роста экономики России замедлились до 4% во втором квартале, оценивает Росстат. Замедление роста экономики России произошло быстрее, чем прогнозировали эксперты.

По итогам апреля – июня 2024-го года рост российской экономики, по предварительной оценке, замедлился до 4% в годовом выражении против 5,4% в начале года. Росстат получил такие данные исходя из оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Во втором квартале положительная динамика производства наблюдалась в ряде отраслей экономики России. Среди них строительный сектор (+4,1% в годовом выражении), пассажирские перевозки (+7,3%), обрабатывающее производство (+7,3%), а также оптовая (+8,3%) и розничная (+7,3%) торговля. Однако этого не хватило для опережения темпов роста российского ВВП в первом квартале, пишет RuNews24.ru.

Окончательную оценку темпов роста российского ВВП в ведомстве дадут 13 сентября.