Общество

65% псковичей поддерживают введение штрафов за оскорбление учителей – опрос

Большинство псковичей поддерживают законопроект, предполагающий введение штрафов за брань в адрес педагогов. К такому вывожу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В Государственную Думу был внесён законопроект, согласно которому за публичное оскорбление учителя, когда он находится при исполнении своих обязанностей, будет предусмотрен штраф. Большинство псковичей (65%) поддержали эту инициативу. 16% опрошенных выступили против: «Если бы штрафы могли всё решить»; «Дело в воспитании». Почти каждый пятый (19%) затруднился с ответом: «Почему всё всегда так категорично? В любой ситуации нужно разбираться»; «Иногда преподаватели сами перегибают палку в отношении учащихся. Поэтому этот вопрос очень спорный».

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников законопроекта: 65% среди опрошенных до 34 лет и 72% среди граждан старше 45 лет. Среди родителей школьников одобряют инициативу 63%. Каждый пятый — против, среди них как те, кто осознает свою несдержанность или уже имел прецеденты («Это не всегда зависит от родителей школьников, иногда от школьного и педагогического коллектива, поэтому пусть и штрафы делятся на всех ответственных»; «Не все учителя являются образцом культуры общения, от некоторых детей нужно защищать всеми способами, даже публично»), так и те, кто предчувствует проблемы из-за высказываний детей и перекладывают ответственность на школу («Родители отдают ребенка в школу, чтобы его обучили там в том числе и поведению»).