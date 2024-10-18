Общество

Михаил Ведерников: Спецназовцы свято хранят традиции воинского братства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил личный состав и ветеранов частей и подразделений специального назначения с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Вы всегда на передовой, где выполняете самые сложные задачи в условиях повышенного риска», — отметил губернатор.

Он также напомнил о мужестве, проявленном частями и подразделениями специального назначения в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, особенно в ходе боевых действий в Афганистане и операций в Чеченской Республике.

«Сегодня, в ходе проведения специальной военной операции, вы выполняете особые задачи, поставленные верховным главнокомандующим, и свято храните традиции воинского братства», — добавил Михаил Ведерников. Он отметил, что в боевой обстановке подразделения отличаются высокой мобильностью, отвагой и решительностью.

Губернатор выразил особую признательность ветеранам спецназа, которые своим примером воспитывают и обучают молодых бойцов.

«Вы вносите особый вклад в формирование у подрастающего поколения лучших традиций защитников Отечества и чувства гордости за нашу страну», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В завершение своего поздравления Михаил Ведерников пожелал всем военным крепкого здоровья, исполнения намеченных планов, счастья и благополучия, а также всегда возвращаться с победой домой.