Общество

Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога

Сбер улучшил условия онлайн-выдачи гарантий для госзакупок. Теперь малый бизнес может получить гарантию до 100 млн рублей (раньше — до 50 млн) на срок до 62 месяцев. Минимальный размер комиссии также снизился — с 3 до 2%. Залог не нужен.

Гарантию легко оформить самостоятельно в интернет-банке СберБизнес, при необходимости менеджер поможет заполнить заявку. Решение займёт от трёх минут, выдача — один час.

Банковскую гарантию в Сбере можно получить не только для госзакупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, но и на другие цели бизнеса.

«Получить гарантию для госзакупок в Сбере стало ещё проще и выгоднее. Во-первых, мы удвоили максимальную сумму гарантии, которую можно оформить онлайн, — с 50 млн до 100 млн рублей. Во-вторых, снизили минимальный размер комиссии с 3 до 2%. Остальные условия не изменились: обеспечение и поручительство по-прежнему не нужны, одобрение занимает от трёх минут, а выдача происходит в течение часа», — сказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

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