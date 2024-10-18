Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога

Сбер улучшил условия онлайн-выдачи гарантий для госзакупок. Теперь малый бизнес может получить гарантию до 100 млн рублей (раньше — до 50 млн) на срок до 62 месяцев. Минимальный размер комиссии также снизился — с 3 до 2%. Залог не нужен.
Гарантию легко оформить самостоятельно в интернет-банке СберБизнес, при необходимости менеджер поможет заполнить заявку. Решение займёт от трёх минут, выдача — один час.
Банковскую гарантию в Сбере можно получить не только для госзакупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, но и на другие цели бизнеса.
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