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Общество

Останки летчика Виктора Молчанова захоронили в псковской Черехе

24.10.2024 14:39|ПсковКомментариев: 0

На территории воинского захоронения в деревне Череха Псковского района 24 октября с почетом захоронили останки погибшего в Великую Отечественную войну летчика Виктора Молчанова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

В церемонии приняли участие начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов, врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев, исполняющий обязанности главы Псковского района Святослав Колинко, представители администрации города Пскова, ветеранов, поисковых отрядов и молодежных патриотических объединений.

«Мы присутствуем на очень знаковом траурном мероприятии. Сегодня крайне важно восстановление исторической памяти и справедливости. Никто не забыт, ничто не забыто. Молчанов Виктор Николаевич в 22 года отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами сейчас могли жить в свободной стране. Давайте же будем достойны этой святой и светлой памяти», - обратился к присутствующим Юрий Грязнов.

«Молчанов Виктор Николаевич – уроженец Пскова. Мы рады, что краснодарские поисковики нашли его и помогли перевезти его останки для захоронения на родной земле. Гордимся нашим героем», - рассказал председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов. 

«Сегодня мы чтим память бойца, который, не жалея своей жизни, сражался с фашистами. Он погиб в бою, но подарил нам Великую Победу. Мы должны сохранить память о подвигах наших предков навечно», - отметил Святослав Колинко.

«Сегодняшнее захоронение летчика из нашего псковского аэроклуба – это очень почетно. Спасибо за то, что он вернулся на свою историческую Родину», - поделился член Псковского отделения Российского военно-исторического общества, экс-руководитель военно-патриотического поискового объединения «След «Пантеры» Николай Горбачев.

Останки пилота истребителя ЛАГГ-3, сержанта Виктора Молчанова, уроженца города Пскова были найдены в Краснодарском крае во время проведения поисковых работ организацией «Кубанский плацдарм» на местах падения самолетов, сбитых на территории Кубани в 1942-1943 годах.

 

Сержант Виктор Молчанов родился в 1921 году в городе Пскове. После окончания Псковского аэроклуба был направлен в Балтийскую военную авиационную школу пилотов имени Серова. Во время Великой Отечественной войны служил в 259-м истребительном авиационном полку 5-й воздушной армии. 18 февраля 1943 года в селе Кабардинка Краснодарского края в местности около горы Совхозной Виктор Молчанов погиб, выполняя боевое задание. В тот роковой для пилота день в результате действий всей авиационной группы было уничтожено 23 автомашины, 1 авиационная цистерна, 2 орудия, 7 зенитно-пулевых точек, подавлена одна артиллерийская батарея и уничтожено до двух взводов пехоты противника.

Теги: #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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