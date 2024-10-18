Карантин по бешенству ввели в пустошкинской деревне Ясная Поляна

Карантин по бешенству ввели в деревне Ясная Поляна Пустошкинского района. Соответствующий указ разместили на портале нормативно-правовых актов Псковской области.
Также карантин введен на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу
В связи с карантином установили ряд ограничений:
Ограничительные мероприятия установили на 60 дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения всех необходимых мероприятий.
Ранее карантинные мероприятия по бешенству отменили в деревнях Шилово и Шалахово Пустошкинского района.