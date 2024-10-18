Общество

Карантин по бешенству ввели в пустошкинской деревне Ясная Поляна

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Карантин по бешенству ввели в деревне Ясная Поляна Пустошкинского района. Соответствующий указ разместили на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Также карантин введен на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу

В связи с карантином установили ряд ограничений:

запрещается проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных;

запрещается ввозить и вывозить восприимчивых животных.

запрещено снимать шкуры с трупов восприимчивых животных.

Ограничительные мероприятия установили на 60 дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения всех необходимых мероприятий.

Ранее карантинные мероприятия по бешенству отменили в деревнях Шилово и Шалахово Пустошкинского района.