Опыт Псковской области по выдаче QR-кодов многодетным переняли на федеральном уровне 

Начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов в докладе губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову назвал три самые популярные электронные услуги в Псковской области, сообщается в Telegram-канале губернатора.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Самой популярной электронной услугой он обозначил запись в детский сад. Далее идет услуга по получению статуса многодетной семьи и получению электронного сертификата. Замыкает тройку популярных услуг подача документов в средние специальные учебные заведения.

«Хочу заострить внимание на услуге по получению статуса многодетной семьи. По вашему поручению (по поручению губернатора прим. ред.) с 2023 года работает электронное удостоверение на территории региона в виде QR-кода. На сегодняшний день выдано уже более 2000 электронных удостоверений, и с 21 октября на федеральном уровне запущена такая же услуга. Наш опыт переняли федералы, и теперь все многодетные семьи через "Госуслуги" смогут получить QR-код и получать все льготы, где бы они не находились», - рассказал Виталий Рахманов.