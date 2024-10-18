Опыт Псковской области по выдаче QR-кодов многодетным переняли на федеральном уровне 

Начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов в докладе губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову назвал три самые популярные электронные услуги в Псковской области, сообщается в Telegram-канале губернатора.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Самой популярной электронной услугой он обозначил запись в детский сад. Далее идет услуга по получению статуса многодетной семьи и получению электронного сертификата. Замыкает тройку популярных услуг подача документов в средние специальные учебные заведения.
Губернатор отметил удобство подобной системы.
«Молодцы, результаты впечатляют», - прокомментировал доклад Михаил Ведерников.