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Как пройдет праздник Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре: РАСПИСАНИЕ

27.08.2019 11:52|ПсковКомментариев: 0

На официальном сайте Псково-Печерского монастыря опубликовано расписание празднования престольного праздника обители.

27 августа. Вторник

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прп. Феодосия Печерского.

Утром: Ранняя Божественная литургия в Корнилиевском храме в 6.00. Исповедь в 5.30. Часы в 5.40.

По окончании: Панихида в Успенском храме.

Поздняя Божественная литургия в Успенском храме в 10.00. Исповедь в 9.30. Часы в 9.40.

Малая вечерня на Успенской площади в 16.00.

Всенощное бдение на Успенской площади в 18.00.

После освящения хлебов крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Успение» на Михайловскую площадь.

28 августа. Среда

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Утром: Ранняя Божественная литургия в Сретенском храме в 5.00. Исповедь в 4.30. Часы в 4.40.

Водосвятный молебен в Успенском храме в 5.30.

Средняя Божественная литургия в Успенском храме в 7.00. Исповедь в 6.30. Часы в 6.40.

Молебны перед чудотворной иконой Божией Матери «Успение» на Михайловской площади с 8.00 до 9.00.

Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 9.00. Исповедь в 8.30. Часы в 8.40.

По окончании поздней Божественной литургии Крестный ход вокруг монастыря.

Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18.00.

29 августа. Четверг

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 8.00. Исповедь в 7.30. Часы в 7.40.

Вечером: Похвалы Божией Матери

Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Божией Матери на Михайловской площади в 18.00.

По окончании Великого Славословия Крестный ход с Плащаницей Божией Матери на Успенскую площадь.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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