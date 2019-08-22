Как пройдет праздник Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре: РАСПИСАНИЕ

На официальном сайте Псково-Печерского монастыря опубликовано расписание празднования престольного праздника обители.
27 августа. Вторник
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прп. Феодосия Печерского.
Утром: Ранняя Божественная литургия в Корнилиевском храме в 6.00. Исповедь в 5.30. Часы в 5.40.
По окончании: Панихида в Успенском храме.
Поздняя Божественная литургия в Успенском храме в 10.00. Исповедь в 9.30. Часы в 9.40.
Малая вечерня на Успенской площади в 16.00.
Всенощное бдение на Успенской площади в 18.00.
После освящения хлебов крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Успение» на Михайловскую площадь.
28 августа. Среда
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Утром: Ранняя Божественная литургия в Сретенском храме в 5.00. Исповедь в 4.30. Часы в 4.40.
Водосвятный молебен в Успенском храме в 5.30.
Средняя Божественная литургия в Успенском храме в 7.00. Исповедь в 6.30. Часы в 6.40.
Молебны перед чудотворной иконой Божией Матери «Успение» на Михайловской площади с 8.00 до 9.00.
Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 9.00. Исповедь в 8.30. Часы в 8.40.
По окончании поздней Божественной литургии Крестный ход вокруг монастыря.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18.00.
29 августа. Четверг
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.
Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 8.00. Исповедь в 7.30. Часы в 7.40.
Вечером: Похвалы Божией Матери
Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Божией Матери на Михайловской площади в 18.00.
По окончании Великого Славословия Крестный ход с Плащаницей Божией Матери на Успенскую площадь.