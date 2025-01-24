←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 24.01.2025 12:370 «Пастырь»: Может ли святая вода помочь в очищении души? ВИДЕО 27.04.2025 10:440 Священник рассказал, зачем нужно венчаться 25.04.2025 22:280 Митрополит Тихон прокомментировал третье покушение на его жизнь 19.04.2025 13:390 Митрополит Матфей обратился к православным псковичам с пасхальным посланием 18.04.2025 16:550 «Пастырь»: Бог как один из нас 18.04.2025 10:350 «Пастырь»: Бог как один из нас… ВИДЕО
Церковь / Из первых уст

Священник рассказал, зачем нужно венчаться

27.04.2025 10:44|ПсковКомментариев: 0

Венчание – это Божие благословение на брак, Таинство, которое, согласно вероучению, совершает сам Господь, оно начинается с обряда в Церкви, но продолжается всю супружескую жизнь, а в некоторых случаях даже может быть совершено «в осуждение», то есть пойти во вред, если вести себя в браке неправильно, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке иерей Антоний Борисов.

В Русской православной Церкви на седьмой день после Пасхи встречают Фомино воскресенье (27 апреля в 2025 году). Народное название праздника - Красная горка. Начиная с этого дня в Церкви возобновляют венчания, которых не совершали с масленицы, то есть уже более двух месяцев – считается, что акцент в духовной жизни в этот период нужно делать на подготовке и встрече главного христианского праздника. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встретили 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко встречают первую неделю (седмицу) после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа.

Отец Антоний напомнил, что венчание – это одно из семи церковных Таинств, которые «по нашей молитве совершает сам Господь». «Венчание – это Божие благословение на брак. Верующие молитвенно просят благословение на всякое доброе дело, и уж тем более на столь важное и глобальное для определения дальнейшей траектории жизни. Поэтому для людей верующих венчаться - совершенно нормально и логично», - сказал Борисов.

В то же время нередко венчаются по иным мотивам, продолжил Борисов, и предостерег от понимания венчания как «оберега от проблем в семье». «Воспринимать венчание как средство гарантированного достижения семейного счастья, гармонии в браке, конечно, не надо. Тут многое зависит от супругов – как они распорядятся своей, данной им Богом, свободной волей. Либо пройдут этот совместный путь в радости, верности, взаимном служении, любви к Богу и друг другу, либо – иначе. И тогда есть вероятность навлечь на свою голову негативные последствия», - предупредил священник.

То есть, пояснил он, Таинство венчания по аналогии с таинством Евхаристии (причастия) может быть совершено «не во благо, а в осуждение, то есть во вред - и не потому, что Бог отказывается помочь людям, а потому что люди от Него отворачиваются, грешат, пренебрежительно или со злым умыслом относятся к Таинству». Он рассказал, что в его практике бывали случаи, когда супруги «просто отвратительно вели себя даже в венчаном браке, например, говорили: «Мы венчаны, а, значит, ты от меня никуда теперь не уйдешь» - и делали, что вздумается».

«В этом случае венчание использовали как средство манипуляции, ведь брачные узы, дескать, теперь закреплены в вечности и получили церковное благословение. Но это совершенно неправильное понимание, потому что венчание в храме - это только, можно сказать, начало Таинства, благословение Божие на создание семьи, а продолжение и завершение Таинства - это брак целиком, то есть весь совместно пройденный путь. Это таинство единения, таинство хранения взаимной верности, взаимного служения, любви», - рассказал иерей.

Он отметил, что плоды такого брака – это в том числе «чистота и честность супругов в отношении друг ко другу, любовь и верность». «Имеется в виду, что исключить нужно измены как физические, так на духовном уровне, в действиях, мыслях, желаниях - измены, имеющие место в голове и в сердце. И в браке обязательно нужно стремиться к тому, чтобы от этого супружеского союза были детки», - призвал священник.

Неслучайно также и то, что семью называют домашней церковью, заметил клирик. «Невеста в таинстве венчания уподобляется чистой, непорочной и благодарной Церкви. Жених же призван уподобиться Христу, воспринять Его жертвенное служение. Жених-муж должен жертвенно служить жене, семье», - подчеркнул Борисов.

В Евангелии, добавил он, о супружестве сказано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее… Жена да боится своего мужа… Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». «Нередко, говоря об устройстве православной семьи, вспоминают исключительно то, что «жена да боится своего мужа» - это неправильный акцент. Всё начинается с самоотверженного служения мужа - жене, семье в целом. А «да боится своего мужа» - не в смысле, что он домашний тиран, а она терпит, а в том, что жена да устрашится отнестись неблагодарно к этому жертвенному дару мужа. То есть жених — это Христос, жертвующий собой, а невеста — как Церковь: чистая, непорочная, благодарно принимающая эту освящающую жертву», - заключил собеседник РИА Новости. 

Фомино воскресенье или Антипасха (греческое название праздника, приставка «анти» в церковнославянском буквально значит «напротив»: праздник встречают через неделю после Пасхи) установлено в память об апостоле Фоме, который отсутствовал в день Воскресения Христова, когда Иисус явился ученикам, а потому не поверил в реальность воскресения. Согласно Евангелию, через неделю Иисус Христос вновь явился ученикам, среди которых был уже и Фома. Иисус предложил Фоме вложить свои пальцы ему в рану, оставленную копьем во время распятия, а также посмотреть пронзенные гвоздями руки и стать «не неверующим, но верующим» (Евангелие от Иоанна). Тот вложил свои пальцы в рану и удостоверился в том, что Спаситель воскрес из мертвых. Так произошло уверение Фомы. «Господь мой и Бог мой!», — воскликнул апостол. На что Иисус ответил: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
27.04.2025, 10:440 Священник рассказал, зачем нужно венчаться 27.04.2025, 09:000 Антипасху отмечают православные 27 апреля 26.04.2025, 14:300 Спектакль «Пасхальный теремок» пройдёт в Пскове 27 апреля 26.04.2025, 12:210 Певчих приглашают в храм священномученика Климента Римского в Пскове
26.04.2025, 09:200 Последний день Светлой седмицы празднуют православные христиане 26 апреля 25.04.2025, 22:280 Митрополит Тихон прокомментировал третье покушение на его жизнь 25.04.2025, 13:470 Перед пуском газа трубу в Святогорском монастыре окропили святой водой 25.04.2025, 07:300 Прощенный день празднуют православные христиане 25 апреля
24.04.2025, 20:200 Обряд освящения Словенских ключей пройдет в Изборске 25 апреля 24.04.2025, 10:250 Торжественная встреча мощей святителя Тихона состоится в куньинской деревне Клин 11 мая 24.04.2025, 07:300 Избегать тяжёлой работы советует в Светлый четверг народный календарь 23.04.2025, 17:000 В Ленобласти ввели праздник в честь иконы, которая во время войны находилась в Пскове
23.04.2025, 07:000 Водить хороводы принято в третий день Светлой седмицы 22.04.2025, 11:370 Реставраторы заполняют трещины в сводах Серафимовского придела Троицкого собора в Пскове 22.04.2025, 07:000 Сплетничать и лгать запрещено во второй день Светлой седмицы 21.04.2025, 07:300 Обливаться водой принято в первый день Светлой седмицы
20.04.2025, 20:000 Россотрудничество: пасхальные богослужения прошли в 16 странах Африки 20.04.2025, 17:400 Гуляния на Пасху-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.04.2025, 15:400 Пасхальная служба в храме Александра Невского. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.04.2025, 14:400 Александр Козловский поздравил псковичей с Пасхой
20.04.2025, 13:360 Опытный псковский звонарь: Колокольный звон лечит человека 20.04.2025, 10:420 Митрополит Матфей совершил Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Пскова 20.04.2025, 00:160 Крестный ход на Пасху проходит в храме Александра Невского в Пскове. ВИДЕО 20.04.2025, 00:000 Светлое Христово Воскресение празднуют 20 апреля
19.04.2025, 17:100 Сотни яиц покрасили к Пасхе в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 19.04.2025, 14:420 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме 19.04.2025, 13:390 Митрополит Матфей обратился к православным псковичам с пасхальным посланием 19.04.2025, 11:000 Митрополит Матфей совершил чин погребения Плащаницы Спасителя в Псково-Печерском монастыре
18.04.2025, 17:420 Митрополит Матфей совершил монашеский постриг в Спасо-Елеазаровском монастыре 18.04.2025, 16:550 «Пастырь»: Бог как один из нас 18.04.2025, 15:110 Расписание пасхальных торжеств опубликовал Псково-Печерский монастырь 18.04.2025, 10:350 «Пастырь»: Бог как один из нас… ВИДЕО
18.04.2025, 10:320 В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи 18.04.2025, 07:300 Страстная Пятница наступила у православных христиан 17.04.2025, 18:090 Субботник возле церкви Великомученицы Варвары состоялся в Пскове 17.04.2025, 16:210 Требуется повар в цех копчения рыбы Псково-Печерского монастыря
17.04.2025, 08:200 Дальние Богом зданные пещеры в Печорах закроют с 17 апреля 17.04.2025, 07:000 Генеральную уборку и омовение проводят православные в Чистый четверг 16.04.2025, 21:000 Розы высадили в Псково-Печерском монастыре 16.04.2025, 20:480 Епископ Великолукский и Невельский Сергий отмечает 75-летие
16.04.2025, 15:280 Мастер-класс колокольных звонов проведут в Пскове на Пасху 16.04.2025, 13:270 Пасху и куличи начали готовить в Псково-Печорском монастыре 16.04.2025, 07:300 Митрополит Матфей совершил монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре 16.04.2025, 07:000 Посещать кладбища, венчаться и выходить замуж нельзя в Великую среду Страстной седмицы
15.04.2025, 21:200 Деревянные полы устраивают в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах 15.04.2025, 07:000 Великий Вторник отмечают православные христиане: что запрещено делать в Берещенье 14.04.2025, 07:000 Великий Понедельник празднуют православные христиане 14 апреля 13.04.2025, 18:210 В празднование входа Господня во Иерусалим митрополит Матфей совершил Литургию в кафедральном соборе
13.04.2025, 18:000 Патриарх Кирилл: между радостью и весельем есть принципиальная разница 13.04.2025, 10:200 Вербное Воскресенье отмечают православные 13.04.2025, 09:180 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре 12.04.2025, 19:000 День открытых дверей в Псково-Печерской духовной семинарии пройдет 2 мая
12.04.2025, 18:000 В Лазареву субботу митрополит Матфей совершил литургию в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии 12.04.2025, 16:200 В «Михайловском» ждут гостей на Пасхальную седмицу 12.04.2025, 14:400 Завершается реставрация Лазаревского храма Псково-Печерского монастыря 12.04.2025, 11:300 Спасо-Казанский монастырь приглашает на кукольный спектакль «Мишкины шишки»
12.04.2025, 09:250 Опубликовано расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре в Страстную седмицу 10.04.2025, 15:550 Лекция об образах Христа в искусстве состоится в Пскове 09.04.2025, 10:070 Вернуть первоначальную красоту наружному декору Троицкого собора в Пскове планируют при реставрации 09.04.2025, 07:300 В псковской церкви Николы со Усохи реставраторы воссоздали северный и южный приделы храма
08.04.2025, 11:210 Выставка «Русская Голгофа» открылась в Великих Луках 07.04.2025, 20:230 Документальный фильм о патриархе Тихоне показали на телеканале «Союз» 07.04.2025, 12:490 Голубей выпустили в псковском храме Александра Невского в Благовещение 07.04.2025, 10:400 100 лет исполнилось со дня смерти Патриарха Московского и всея Руси Тихона
07.04.2025, 10:150 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля 06.04.2025, 18:190 Мемориальную доску святителю Тихону открыли в Петербурге 06.04.2025, 16:170 Божественную литургию в честь святого Тихона провели в Псково-Печерском монастыре 06.04.2025, 15:400 Строительство братского корпуса завершено в куньинской деревне Клин
06.04.2025, 14:000 Торжественное богослужение в честь святителя Тихона. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.04.2025, 09:200 Богослужения в честь 100-летия со дня блаженной кончины святителя Тихона пройдут в Пскове 04.04.2025, 10:390 «Пастырь»: Таинство елеосвящения. ВИДЕО 04.04.2025, 10:220 Выставка «Русская Голгофа» откроется 7 апреля в Великих Луках
03.04.2025, 14:540 Крещение княгини Ольги станет темой лекции в Пскове 03.04.2025, 10:550 Кафе на 90 мест и пространство «Россия – моя история» обустроят в бывшем здании псковской духовной семинарии 01.04.2025, 12:321 Реставраторы иконостаса Сорока Севастийских мучеников приступили к сборке колонн первого яруса 30.03.2025, 20:400 Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком соборе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru