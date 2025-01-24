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Священник рассказал, зачем нужно венчаться

Венчание – это Божие благословение на брак, Таинство, которое, согласно вероучению, совершает сам Господь, оно начинается с обряда в Церкви, но продолжается всю супружескую жизнь, а в некоторых случаях даже может быть совершено «в осуждение», то есть пойти во вред, если вести себя в браке неправильно, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке иерей Антоний Борисов.

В Русской православной Церкви на седьмой день после Пасхи встречают Фомино воскресенье (27 апреля в 2025 году). Народное название праздника - Красная горка. Начиная с этого дня в Церкви возобновляют венчания, которых не совершали с масленицы, то есть уже более двух месяцев – считается, что акцент в духовной жизни в этот период нужно делать на подготовке и встрече главного христианского праздника. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встретили 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко встречают первую неделю (седмицу) после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа.

Отец Антоний напомнил, что венчание – это одно из семи церковных Таинств, которые «по нашей молитве совершает сам Господь». «Венчание – это Божие благословение на брак. Верующие молитвенно просят благословение на всякое доброе дело, и уж тем более на столь важное и глобальное для определения дальнейшей траектории жизни. Поэтому для людей верующих венчаться - совершенно нормально и логично», - сказал Борисов.

В то же время нередко венчаются по иным мотивам, продолжил Борисов, и предостерег от понимания венчания как «оберега от проблем в семье». «Воспринимать венчание как средство гарантированного достижения семейного счастья, гармонии в браке, конечно, не надо. Тут многое зависит от супругов – как они распорядятся своей, данной им Богом, свободной волей. Либо пройдут этот совместный путь в радости, верности, взаимном служении, любви к Богу и друг другу, либо – иначе. И тогда есть вероятность навлечь на свою голову негативные последствия», - предупредил священник.

То есть, пояснил он, Таинство венчания по аналогии с таинством Евхаристии (причастия) может быть совершено «не во благо, а в осуждение, то есть во вред - и не потому, что Бог отказывается помочь людям, а потому что люди от Него отворачиваются, грешат, пренебрежительно или со злым умыслом относятся к Таинству». Он рассказал, что в его практике бывали случаи, когда супруги «просто отвратительно вели себя даже в венчаном браке, например, говорили: «Мы венчаны, а, значит, ты от меня никуда теперь не уйдешь» - и делали, что вздумается».

«В этом случае венчание использовали как средство манипуляции, ведь брачные узы, дескать, теперь закреплены в вечности и получили церковное благословение. Но это совершенно неправильное понимание, потому что венчание в храме - это только, можно сказать, начало Таинства, благословение Божие на создание семьи, а продолжение и завершение Таинства - это брак целиком, то есть весь совместно пройденный путь. Это таинство единения, таинство хранения взаимной верности, взаимного служения, любви», - рассказал иерей.

Он отметил, что плоды такого брака – это в том числе «чистота и честность супругов в отношении друг ко другу, любовь и верность». «Имеется в виду, что исключить нужно измены как физические, так на духовном уровне, в действиях, мыслях, желаниях - измены, имеющие место в голове и в сердце. И в браке обязательно нужно стремиться к тому, чтобы от этого супружеского союза были детки», - призвал священник.

Неслучайно также и то, что семью называют домашней церковью, заметил клирик. «Невеста в таинстве венчания уподобляется чистой, непорочной и благодарной Церкви. Жених же призван уподобиться Христу, воспринять Его жертвенное служение. Жених-муж должен жертвенно служить жене, семье», - подчеркнул Борисов.

В Евангелии, добавил он, о супружестве сказано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее… Жена да боится своего мужа… Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». «Нередко, говоря об устройстве православной семьи, вспоминают исключительно то, что «жена да боится своего мужа» - это неправильный акцент. Всё начинается с самоотверженного служения мужа - жене, семье в целом. А «да боится своего мужа» - не в смысле, что он домашний тиран, а она терпит, а в том, что жена да устрашится отнестись неблагодарно к этому жертвенному дару мужа. То есть жених — это Христос, жертвующий собой, а невеста — как Церковь: чистая, непорочная, благодарно принимающая эту освящающую жертву», - заключил собеседник РИА Новости.

Фомино воскресенье или Антипасха (греческое название праздника, приставка «анти» в церковнославянском буквально значит «напротив»: праздник встречают через неделю после Пасхи) установлено в память об апостоле Фоме, который отсутствовал в день Воскресения Христова, когда Иисус явился ученикам, а потому не поверил в реальность воскресения. Согласно Евангелию, через неделю Иисус Христос вновь явился ученикам, среди которых был уже и Фома. Иисус предложил Фоме вложить свои пальцы ему в рану, оставленную копьем во время распятия, а также посмотреть пронзенные гвоздями руки и стать «не неверующим, но верующим» (Евангелие от Иоанна). Тот вложил свои пальцы в рану и удостоверился в том, что Спаситель воскрес из мертвых. Так произошло уверение Фомы. «Господь мой и Бог мой!», — воскликнул апостол. На что Иисус ответил: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».