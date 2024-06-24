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Церковь / События

В отреставрированной звоннице псковского храма откроется выставка

16.07.2024 14:40|ПсковКомментариев: 0

В отреставрированной звоннице храма Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове 17 июля откроется выставка фотографий искусствоведа, архитектора, реставратора Игоря Лагунина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила псковский журналист Ольга Миронович.

Фото здесь и далее: Ольга Миронович

Выставка расскажет о том, как проходил самый длительный этап реставрации одного из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – псковского косьмодемьянского храма возле моста через реку Пскову.

Эта реставрация по заказу Министерства культуры РФ продолжалась с 2018-го по 2024-й годы и благодаря ей не только была наконец-то восстановлена утраченная ещё в XVIII веке звонница, но и самому храму вернули (насколько это оказалось возможным) его первоначальный вид.

Научным руководителем первой в истории храма Косьмы и Дамиана с Примостья комплексной реставрации стал действительный член Императорского православного палестинского общества, псковский искусствовед, архитектор, реставратор, бывший руководитель представительства «Российской ассоциации реставраторов» по Псковской области Игорь Лагунин. Сделанные им во время этой работы фотографии и будут выставлены на всеобщее обозрение в восстановленной звоннице.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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