Церковь / Из первых уст

Ко дню памяти убиенного священника Павла Адельгейма

5 августа – День памяти убиенного пастыря – священника Павла Адельгейма. Отец Павел прожил нелегкую жизнь, полную трудов и лишений. С полным на то основанием его еще при жизни называли исповедником веры, то есть подлинным христианином, принявшим страдания за веру и правду Христову. В 1969 году был осужден по политической статье за антисоветскую пропаганду на три года (ныне статья упразднена). В лагере стал инвалидом – лишился ноги.

Деяния широко известного в православном мире псковского пастыря по достоинству оценил назначенный на Псковскую кафедру митрополит Тихон, который заговорил об отце Павле на первой же своей пресс-конференции 21 июня 2018 года: «Конечно отца Павла помнят и любят в Псковской епархии. Кто-то соглашается с его жесткой позицией, кто-то с ней не соглашается. Но в том, что это был выдающийся пастырь и человек, любящий Церковь Божию, который трудился ради Христа, - в этом сомнений нет. И потому с доброй памятью мы вспоминаем о нем. В том числе о том, что он сделал для псковичей и для Псковской церкви».

По традиции день 5 августа начнется в 9.00 божественной литургией в храме святых Жен Мироносиц, по окончании которой, около 10.30, будет отслужена панихида на могиле батюшки у южной стены храма.

В 17.00 в фойе Пушкинского театра драмы соберутся псковичи, гости, прихожане – все те, кому дорога память об известном псковским священнике и выдающемся проповеднике. Состоится презентация книги избранных проповедей отца Павла «С Богом и по-Божьи». Книга вышла из печати в декабре минувшего года тиражом 1200 экземпляров, но уже сейчас от тиража осталось менее 1/3.

Отец Павел прослужил в Пскове большую часть жизни – с 1976 по 2013 год. Главным его храмом стала церковь святых Жен Мироносиц, которую он восстановил после более чем полувекового запустения. Это был первый из возвращённых псковских храмов, первая служба в котором состоялась на Радоницу, в день пасхального поминовения усопших, 9 мая 1989 года. В 1992 году он открыл при храме православную школу регентов, библейские чтения для взрослых. Создал в селе Писковичи приют для сирот-инвалидов, построил храм святого целителя Пантелеймона на территории областной психиатрической больницы в Богданово.

5 августа 2013 года священник был убит в собственном доме в Пскове ударом ножа в сердце. Убийца – юноша из Москвы, приехавший за духовным наставлением, - признан невменяемым.

Как отметил в своем вступительном слове к книге проповедей митрополит Псковский и Порховский Тихон, «Трагическая кончина замечательного псковского пастыря протоиерея Павла Адельгейма стала толчком к тому, чтобы многие узнали о нем и его многолетнем служении – в храмах, школах, больницах, тюрьмах. Но известность его родилась много раньше благодаря его крестному жизненному пути, убедительному пастырскому слову и чуткому вниманию, сердечной открытости и глубокому уму, поразительному культурному багажу и проникновенной молитве. …Дай Бог, чтобы этот сборник послужил для многих его читателей средством возгревания веры, любви и надежды, - наставником в стремлении жить с Богом и по-Божьи, как жил сам отец Павел».

Виктор Яковлев