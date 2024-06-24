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Церковь / События

Псковские росгвардейцы приняли участие в молебне князю Владимиру

28.07.2024 13:55|ПсковКомментариев: 0

Сотрудник и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в богослужении в память о небесном покровителе Росгвардии - святом равноапостольном князе Владимире, день памяти, которого отмечается ежегодно 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Молебен прошел в деревне Будник Псковского района, где по преданию родился князь Владимир. Богослужение возглавил благочинный Псковского районного церковного округа иерей Михаил Буценка.

После молебна  росгвардейцы посетили берег реки Черёха, где установлен поклонный крест и находится булыжный камень. Как утверждает предание, именно в этом месте родился креститель Руси.

 

Святой равноапостольный князь Владимир - креститель Руси - является небесным покровителем войск национальной гвардии Российской Федерации. Росгвардия обрела своего небесного покровителя по благословению патриарха Московского и всея Руси.

«Небесное заступничество святого равноапостольного князя Владимира сегодня расценивается как знак высокого государственного и духовного предназначения войск национальной гвардии Российской Федерации в деле достижения законности и порядка, покоя и мира на российской земле», - добавили росгвардейцы. 

Напомним, государственная памятная дата День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля, начиная с 2010 года. Православная церковь в этот день почитает память святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Согласно летописной традиции, введение в Древней Руси христианства, как государственной религии, датируется 988 годом. По легенде князь Владимир был связан с Псковской землей. Псковские крестьяне в XIX веке верили, что князь родился и провел детство близ Пскова — в деревне Будник на левом берегу реки Черехи.

День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации. Праздник установлен в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году. 

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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