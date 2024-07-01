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Проведено комплексное научное исследование Мальского монастыря

Архитекторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами Реставрационной мастерской Псковской епархии провели комплексные научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Экспертная комиссия специалистов, обследовавших Рождественский храм, памятник архитектуры XVI века, отметила необходимость проведения противоаварийных работ.

Проект противоаварийных работ разработан в соответствии с поставленной задачей и 73 федеральным законом и под контролем органа охраны. Часть проекта разработана, выполнена смета на проведение противоаварийных работ, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Мальской Спасо-Рождественский монастырь — мужской православный монастырь в Печорском районе. Возник как место иноческого жилья в XV веке на берегу Мальского озера. Расположен в 18 км к юго-востоку от Псково-Печерского монастыря, близ деревни Малы.

Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.