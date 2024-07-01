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Церковь / Новости епархии

Иконостас церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжают реставрировать

07.08.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Материал золочения-сусальное золото.

На фото иконостас до реставрации и этапы работ резными с элементами иконостаса:

  • Расчистка;
  • Грунт 1-й, 2-й слои;
  • Эмаль, лак;
  • Золото.

Внутреннее убранство, в основном, XIX в, сейчас вынесено из храма. С ним работают реставраторы. Описание иконостаса и интерьеров, которые сейчас реставрируются: деревянный, двухъярусный, в виде сплошной стены, с постаментом и навершием, состоящим из двух икон /поставленных друг на друга/, завершенных резным «Распятием» с предстоящими. 

По вертикали иконостас членится витыми колоннами с сетчатым основанием, по горизонтали разделяется антаблиментом с сильным выносом карниза над колоннами. Постамент гладкий, кувшинообразные тумбы несут колонны первого яруса. 

Иконостас обильно декорирован золоченой резьбой. Она сосредоточена, главным образом, на «Царских дверях», колоннах, антаблименте, рамах икон. Основной мотив резьбы-ветвь аканта, виноградная лоза, цветы лилии. 

Наиболее декорирован первый ярус иконостаса с «Царскими дверьми». Над северными и южными дверями помещены резные головки херувимов.

В четверике - начетверике - на куполе, гранях восьмерика, столбах и стенах /в верхней части/, в притворе - росписи, выполненные масляной краской. О них сообщает следующая надпись на северо-восточном столбе: «Храм расписан с 1965 по 1969 годы по образцам древнерусской живописи художниками Ивановым С.П. и Павловским Ю.В. при настоятеле Евстафьеве, церковном старосте Панове Н.П.».

Подобная живопись в алтарной части храма, за исключением свода над престолом, где сохранилась часть композиции "Троицы" хорошего академического письма.

Церковь, по своим формам, декору фасадов, относится к стилю провинциального барокко с элементами классицизма. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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