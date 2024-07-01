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Новый корпус Свято-Введенского женского монастыря строится в Островском районе

Работы по возведению нового корпуса Свято-Введенского женского монастыря деревни Владимирец продвигаются в Островском районе. Об этом сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа Свято-Введенского женского монастыря / «ВКонтакте»

«Благодарим всех благодетелей, строителей и помощников!» - говорится в сообщении.

Вы можете сделать пожертвование для монастыря по мобильному телефону 8 (911) 384-85-56 или номеру карты 2200 2402 7419 1531. Получатель: Николай Александрович К. (архимандрит Нифонт).

Напомним, Свято-Введенский женский монастырь горел 12 апреля 2024 года.