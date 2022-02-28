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Митрополит Тихон принял участие в заседании Высшего церковного совета

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, принял участие в заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви. Как сообщается в группе владыки в социальной сети «ВКонтакте», возглавил заседание сегодня, 18 марта, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото здесь и далее: Митрополит Тихон (Шевкунов) / «ВКонтакте»

Открывая заседание, патриарх Кирилл обратился к членам Высшего церковного совета со вступительным словом. Предстоятель рассказал о состоявшихся 16 марта беседах с папой Римским и архиепископом Кентерберийским и миротворческих усилиях РПЦ, направленных на скорейшее завершение конфликта на Украине.

Митрополит Тихон также огласил и кратко прокомментировал ряд пунктов повестки сегодняшнего заседания.