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Светлая седмица наступила у православных псковичей

Пасхальная неделя началась у православных верующих. В течение семи дней принято радоваться воскрешению Христа, звонить в колокола храмов и монастырей.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Светлая Седмица - это время радости, благодати. Каждый день этой недели называется светлым. В этот период принято продолжать Пасхальные торжества, которые начались накануне. Помимо молитв и причастий, православные христиане могут подняться на звонницу храмов и позвонить в колокола, сообщает «Православный календарь».

На протяжении всей недели богослужения ведутся по пасхальному чину, после каждой божественной литургии совершается крестный ход. На протяжении Светлой седмицы также отменяются однодневные посты, которые верующие соблюдают по средам и пятницам. В эти дни принято не только посещать праздничные богослужения, но и ходить в гости, навещать родных и друзей.

Всю неделю остаются открытыми Царские врата в иконостасе, отделяющие алтарь от основного пространства храма. Это символизирует то, что в эти дни перед верующими как бы открывается невидимый, духовный, Небесный мир. В субботу Светлой седмицы впервые после дня Пасхи Царские врата в храмах закрываются. Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой - праздником, который, как известно, всегда был в России самым популярным днем для заключения брачных союзов. А в воскресенье следует особое торжество, называемое Антипасхою.

В Светлую Седмицу поста в среду и пятницу нет, и даже готовящимся к причащению нельзя самовольно налагать на себя пост.