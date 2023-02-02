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Устройство кровли часовни в память жертв COVID-19 завершили в Пушкиногорском районе

Работы по устройству кровли во имя преподобного Серафима Саровского и блаженного Тимофея Святогорского завершили в Пушкиногорском районе. Об этом сообщается в группе «Пушкинские Горы. Казанская церковь» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Пушкинские Горы. Казанская церковь» / «ВКонтакте»

Затем специалисты завершат отделку наружных и внутренних стен, выполнят устройство козырька, отмостки, установят окна и двери, проведут расшивку швов каменного цоколя.

«От лица прихожан и верующих Святых Гор выражаю благодарность специалистам-кровельщикам, завершившим важный этап работ», - говорится в сообщении.

Напомним, часовню возводят в память жертв COVID-19, тех, кто погиб от болезни, и тех, кому не оказали помощь по другим заболеваниям.