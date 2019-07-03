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Острова спасения: Талабский архипелаг

О том, что где-то далеко-далеко в Псковском озере есть остров Белова, я впервые услышала в наивном октябрятском возрасте, чуть ли не на всешкольной линейке. Подружка рассказывала, как они провели выходные: ездили с родителями на турбазу, там играли в волейбол и пели песни у костра. А еще - ели землянику, потому что на острове ее - целые поляны. Мое неокрепшее воображение мгновенно нарисовало чудесную картину волшебного места, где царит счастье. Потому что, если земляничные поляны - это не счастье, то вы просто никогда не пробовали любимую ягоду любого восьмилетнего ребенка.

Чудеса Белова

С тех пор прошло много лет: в октябрята уже никого не принимают, турбазы расформировали, в волейбол вряд ли кому в голову придет играть... Но как вы думаете, чем встретил меня остров Белова, он же остров Верхний в мой первый приезд сюда с группой паломников экскурсионного центра «Троицкий»? Зарослями ягоды. Правда, не земляники, а малины, но все это - одного поля ягоды, с одного чудо-острова.

Делюсь актуальным лайфхаком, как найти малинник: звоните по тел.+7 (921) 505-93-05, узнаете, когда ближайшая экскурсия на остров Белов, в назначенный день и час приходите к Кремлю, едете по земле, плывете по воде, высаживаетесь с катера и идете по тропинке вверх - у первого же обветшавшего дома вас встретит какая-нибудь из местных собак. Здесь вам надо свернуть налево - и пожалуйста, ешьте на здоровье! Не откладывайте поездку в долгий ящик: хоть остров и необыкновенный, но малина - не вечная, еще пара недель - и отойдет.

А если серьезно, то, конечно же, не малиной единой жив человек. На острове Верхнем найдет пищу для души и тот, кто ищет соединения с природой, и тот, кто жаждет окунуться в тайны истории, и тот, кто ищет Бога и смысл жизни. Вот лишь несколько фактов, которые все разрешат последние сомнения «ехать или не ехать».

Именно здесь, по преданию, укрывались русские разбойники и беглые каторжники позднего средневековья. На этом безлюдном, покрытом непроходимыми лесами острове они продолжали заниматься своим любимым делом - грабежом. Дело в том, что через Большие водные ворота между Верхним и Талабинцем проходили пути ганзейских купцов: сложно было отказаться от того, чтобы не облегчить их поклажу и не поживиться пушниной, воском, солью, пивом или сельдью.

Кстати, через эти же ворота везли в жены московскому князю византийскую принцессу Софию Палеолог осенью 1472 года. Но на тот момент история острова уже кардинальным образом переменилась: двумя годами ранее сюда пришел ученик Елеазара (Евфросина) Псковского –Досифей Верхнеостровский и основал на острове монастырь во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, где и стал игуменом. Первые кельи скита располагались на песчаной дюне, в стороне от Петропавловского храма. В наши дни на этом месте воздвигнут памятный крест. По преданию, здесь же стояла в былые времена церковь Успения Богородицы, но по неизвестным причинам она исчезла - ушла под землю, и с тех пор является лишь иногда заплутавшим путникам, как сказочный град Китеж - видением в тумане Псковского озера.

Историки не исключают, что первые насельники монастыря были из числа разбойников. Обитель просуществовала здесь до екатерининской секуляризации церковных земель 1764 года, когда многие монастыри Псковщины были упразднены. Захоронения монахов обители, простоявшей здесь 300 лет, до сих пор не найдены. Не исключено, что обретение их захоронений и мощей прп.Досифея станет возможным, когда откроются подземные ходы, которыми, по легендам, испещрен весь остров. Кто их создавал - доподлинно неизвестно: может, разбойники, прятавшие награбленное и укрывающиеся от преследования, может, монахи - для хранения снеди, удобства передвижения по острову в тревожные времена и успокоения ушедших в мир иной.

«Народ раньше был очень верующий, - рассказывает группе паломников несущая послушание в храме пожилая женщина по имени Наталья, нараспев, как древние сказители, держа в руке три скрещенные свечи. - Они не ходили в озеро, пока не помолятся, когда удачный лов - обязательно служили благодарственный молебен. Вера людей была большой, потому что вокруг озеро - оно как море, штормит, оно давало смерчи, поэтому молились все и не было неверующих... В древних писцовых книгах мы читаем такое событие, что когда по всей Руси ходила такая болесть как холера, и люди не знали, от чего умирали целыми семьями, наши островитяне, благословившись накрестный ход, ходили три дня и болезнь отступила».

В XIX-начале XX века остров жил богато: население, численность которого составляла порядка 4000 человек (для сравнения - сейчас около 20), занималось рыбным промыслом, который приносил хороший достаток. Но у истории вновь оказались свои планы на будущее: произошла революция, храм Петра и Павла был закрыт, а остров Верхний сменил свое название. Он был переименован в честь И.С.Белова, одного из участников большевистского движения на островах. Вместе в Яном Залитом и другими товарищами, Белов был казнен белогвардейцами в 1918 году. После того, как на островах Советская власть установилась окончательно, было принято решение о переименовании острова Верхний в остров им.Белова, а остров Талабск - в остров им.Залита.

Еще одно испытание ждало остров в 1941-м году. Когда началась Великая Отечественная война, сюда нагрянули каратели: все дома на островах, в том числе на Белове, сожгли, а жителей угнали на работы в Эстонию и Германию. После того, как война закончилась, островитяне вернулись на родное пепелище и первое время жили в храме и землянках. Но постепенно полнокровная жизнь вернулась сюда, на острове оборудовали турбазу, пользовавшуюся большим успехом у псковичей.

В конце 50-х на острове им.Залита начал нести свой молитвенный подвиг отец Николай Гурьянов. «Солнце нашего православия, он лечил прикосновением, он знал помыслы людей, - продолжает свой рассказ певчая Наталья. - Мы тогда только открывали старчество и было удивительно - как вот так: к батюшке приехала толпа народу, к нему стоит очередь, и он каждому говорит, что нужно для спасения человека, его близких. Он очень любил Господа, за него сидел в тюрьме. И люди к нему всякие приплывали. Наши бабушки к нему обращались. Одна к нему пришла: у меня мама ничего не кушает, умират. Он пришел, пособоровал, причастил, сказал - она еще пироги тебе будет печь. И действительно, она встала и еще пожила».

Старец Николай Гурьянов в 1999 году благословил отца Сергия Демидова на восстановление храма Петра и Павла, от которого на тот момент остались одни полуразрушенные стены. Во время работ по расчистке храма под алтарем была найдена маленькая пещерная церковь. Этот храм датируется XVI-м веком. «Это памятник веры наших предков, - убеждена Наталья. - Потому что чтобы его строить здесь, нужно было преодолеть 30 километров, тогда не было большой техники, были только лодочки, все это люди доставили по воде. Представляете, какой это был труд титанический? Но они трудились с любовью и желанием, понимая, что строя рай на земле, они строят себе кельи на небе». Западная стена в этом подземном храме заложена кирпичом - предположительно, именно там находятся мощи прп.Досифея (отец Николай Гурьянов говорил, что мощи никогда не покидали остров).

Сегодня храм Петра и Павла на острове Верхнем полностью восстановлен, в нем совершаются службы. Рядом с храмом - несколько домиков, где могут остановиться на ночлег паломники и туристы. Сюда приезжают как семьями, так и большими группами - для кого-то важно побыть наедине с собой, для кого-то - вернуться к корням русского православия, для кого-то - насладиться природой (остров является заповедником регионального значения - его облюбовали серые цапли, занесенные в Красную книгу). «Люди приезжают на остров часто, из разных уголков России, - говорит отец Сергий. - Естественно, заходят в храм, ставят свечи, несут записочки. И возвращаются - приезжая сюда уже с теми, за кого молились».

Остров каштанов и лип

Соседний с Беловым Залит, он же Талабск - остров, который для многих связан с именем старца Николая Гурьянова, который более 40 лет старец служил в здешнем храме святителя Николая Чудотворца. Будучи сам великим старцем, архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорил о протоиерее Николае Гурьянове, что он является «единственным по-настоящему прозорливым старцем на территории бывшего СССР».

В составе группы экскурсионного центра «Троицкий» мы побывали и в церкви, где до сих пор многие помнят дела и слова священника («Будьте всегда радостны и в самые тяжелые дни вашей жизни не забывайте благодарить Бога: благодарное сердце ни в чем не нуждается» - один из его главных советов).

Но, наверное, самым ярким впечатлением поездки на Талабск осталось посещение домика отца Николая Гурьянова. Маленький, уютный, с низеньким потолком - он еле вместил нас всех. «Неужели он жил здесь, так скромно?» - не верили своим глазам туристы из Москвы и не могли насмотреться: старенький шкаф, фисгармонь, иконы, книги за стеклянными дверцами, фотографии, поношенный подрясник - такое ощущение, что сейчас зайдет он в свой дом, встретит нас добрым словом и верным напутствием - «Идите и делайте добро. Всякая любовь покрывает множество грехов».

В полдень начинается молебен на могиле старца: на острове по-летнему распогодилось, солнце льет свои лучи на многочисленных прихожан - местных и дачников, служба совершается под воркование голубей - их кормит, отламывая кусочки от большой белой буханки, маленькая девочка. И глядя на этих людей, легко представить себе воочию всю историю этого места.

С давних пор остров населяли люди, ведущие особый уклад жизни и занимающиеся рыбным промыслом. Талабский народ почти всегда был обеспечен — помогало богатое рыбой озеро. Рыбу талабцы поставляли самым именитым лицам - к императорскому двору и за границу. Не зря про местных щеголих говорили с завистью и удивлением, что кокошники их по стоимости равнялись цене пяти коров.

Кроме рыбаков в давние времена здесь жили гары - доблестные воины, способные управиться с мечом Таловы, вес которого мог достигать восьми килограммов. Гары были высокими — не менее двух метров ростом, и в паре могли справиться с полусотней врагов. В конце XVI века они, по легенде, ценой своей жизни не допустили Стефана Батория до Печорского монастыря. Жены гаров после их гибели утопили мечи мужей в озере по периметру всего острова. В прошлом веке один из этих мечей якобы выловили рыбаки, но он бесследно исчез - как растворился в воздухе.

Другая трагическая страница истории острова связана с Гражданской войной. Из жителей островов был сформирован Талабский полк, который, по решению старейшин Талабска, вошел в состав Северо-Западной армии под командованием генерала Юденича. Зимой 1919-1920 гг. Северо-Западная армия с боями отступила к границам Эстонии, где на реке Нарве Талабский полк, прикрывая отход армии, был расстрелян одновременно с двух сторон: с правого берега - красными частями, с левого - своими бывшими союзниками - эстонцами. До весны 1920 года тела талабцев находили вмерзшими в лед реки Нарвы.

Но выпадали на долю жителей Талабска и сытные мирные времена - времена Александровского посада (так назывался безуездный город на острове Талабск в 1821-1917 годах). Промышляли рыбой, сушили ее, коптили. А еще - сажали деревья. До сих пор на острове можно увидеть статных великанов Царского сада. Первые деревья в этом саду появились в начале 19 века при правлении Александра I. Тогда, для укрепления берега, чтобы остров не размывало, и не рушилась церковь, построенная на самом краю, жители стали высаживать деревья вдоль берега. По легенде, Александр I прислал со своими подчиненными росток дуба. Этот росток некоторое время хранился в церкви, после чего его посадили. Традиция укоренилась. Последним, кто посадил здесь дерево, был Высокопреосвященнейший владыка Арсений, и было это в 1907 году. В основном Царский сад состоял из крупных деревьев - каштанов и лип. Во время Великой Отечественной войны острова почти полностью были сожжены, но сад чудесным образом сохранился. Сейчас обзор на сад открывается при подъезде к острову с левой стороны от Николаевской церкви.

В наши дни остров переживает в каком-то смысле новое возрождение: растет число его жителей, увеличивается количество туристов. Своим долгом приехать сюда считают многие паломники, съезжающиеся на Псковскую землю со всего света. Мы, например, когда возвращались на свой катер, встретили у лотка с копченым судаком и лещом архиепископа Канадского и Монреальского Гавриила – никто не в силах пройти мимо неповторимого запаха свежей талабской рыбки.

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То ли от теплоты талабского приема, то ли от зашкаливающей энергетики этого места, то ли от близости эстонской границы - мой китайский шагомер отказался показывать километраж, пройденный за пять часов на островах. Как бы то ни было - наша поездка не была классическим туром с диагнозом «усталые, но довольные, мы вернулись обратно». Мы возвращались в Псков, обретя новое знание и новый мир, по-детски простой и светлый, полный надежды и веры. Неспроста ведь отец Николай Гурьянов называл Талабский архипелаг островами спасения...

ПС: Ближайшая паломническая поездка на острова Залита и Белова состоится в субботу, 13 июля. Всю информацию можно получить по тел. +7 (921) 505-93-05

Редакция Псковской Ленты Новостей благодарит экскурсионный центр «Троицкий» за возможность присоединиться к паломнической группе и экскурсовода Светлану Лукашевич за прекрасную атмосферу, интересную поездку и незабываемые впечатления.