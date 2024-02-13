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Инъектирование стен проводят в Троицком соборе Пскова

В Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова продолжается реставрация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Десятки зондажей устроены в полу, в стенах и на сводах. Благодаря кернам (исследовательским отверстиям), определяется состав и состояние кладки древних стен и фундаментов. В настоящее время ведутся работы по инъектированию стен и фундаментов внутри придела.

Проектом предусмотрено устройство всех новых инженерных коммуникаций: отопления, освещения, вентиляции. Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена в нижнем ярусе собора.

«Задачи реставраторов: выполнить работу качественно, в соответствии со всеми нормами и стандартами, без вреда памятнику и в установленные сроки. Проект и методики проведения реставрации корректирутся в связи с появлением новой информации в ходе проведения работ», - уточнили в организации.